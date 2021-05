Latvala avaldas, miks Rovanperä eile võidukihutamise pooleli jättis: risk läks liiga suureks

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala oli valmis aga natukene rohkem asjale valgust heitma. «Kalle autol esines tõesti tehniline probleem ja me leidsime, et me ei hakka riskima sellega, et see võiks 37 kilomeetri pikkusel katsel autot veelgi rohkem kahjustada. See probleem poleks otseselt seganud auto kiirust, kuid pikal katsel olnuks väga suur risk, et masin saab lihtsalt rohkem kannatada,» lausus soomlane.