Andrea Adamo: kõik läheb veel hästi. Aga kui ka ei lähe, pole see maailma lõpp

Seitsmendal katsel pudenes aga kõrgest mängust Neuville, kes tegi sõiduvea ja lõhkus masina. Päeva lõpuga muutus veel nõnda palju, et Tänak tõusis liidriks, Evans tema kannule ja Sordo püsis kolmandal real.

Laupäeval kasvatas eestlane muudkui edu, kaks järgmist pidasid heitlust omavahel.

Tänak ja Neuville noppisid punktikatselt lohutuseks kahe peale üheksa lisasilma, ent suurt rõõmu see mõistagi ei valmistanud.

«Tänu Danile ja [kaardilugejale] Borja Rozadale saime teise koha kätte, ent võistluse algus lubas palju enamat. Meil oli väga hea võimalus võistkondlikult tugev tulemus saavutada, ent erinevatel põhjustel see ei õnnestunud,» ütles Adamo pressiteates.

«Nüüd peame säilitama motivatsiooni ja üritama end koguda järgmiseks etapiks. Kogu tiim on viimastel kuudel kõvasti vaeva näinud. Oleme võidelnud erinevate piirangute ja muude raskustega. Võistkond väärinuks siit rallilt enamat. Näitasime, et auto on piisavalt kiire.»