Keenia rallil tuleb starti 91-aastane Poola legend

«See oli juba toona üks raskemaid võistlusi maailmas. Tegemist oli suure ralliga. Sealses Aafrika osas olid väga halvad teed, aga see on ka see põhjus, miks see jätkuvalt tõmbab. Tänapäevane ralli pole kindlasti enam see, mis vanasti, kuid ma lihtsalt tahan näha ka praegust Safarit,» selgitas poolakas, kelle roolida saab olema Ford Fiesta Rally3 masin.