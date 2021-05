FOTO ⟩ Maailmarekordimehe Duplantise ilus žest pälvis positiivset vastukaja

Duplantis läks Gatesheadis toimunud Teemant liiga osavõistlusele olles eelnevalt võitnud 23 võistlust järjest. Inglismaal segas sportlasi aga madal õhutemperatuur, tugev tuul ja paduvihm. Nõnda leppis rootslane ainult tulemusega 5.55, mis on väga kahvatu võrreldes tema maailmarekordiga 6.18.

«Olen õnnelik, et end ei vigastanud,» sõnas Duplantis pärast võistlust. «Meie spordiala on säärastes tingimustes väga ohtlik teha. Teiba tunnetus on väga oluline ja samuti tuleb ootamise ajal ikkagi sooja hoida.»