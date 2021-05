Venemaa hokikoondis sai MMil šokk-kaotuse

Venemaa tuli selgelt tänasele kohtumisele vastu üleolevalt ning ilmselt eeldasid veidi kergemat lahingut. Slovakkia alustas aga avavilest alates meeletult füüsilist võitlust ning see tõi ka kokkuvõttes edu.

Slovakkial on nüüd A-alagrupis koos üheksa punkti, millega hoitakse ka esikohta. Venemaal on koos kuus silma, millega jagatakse Šveitsiga teist kohta, kuid šveitslastel on üks mäng vähem peetud.