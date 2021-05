Taas enesekindel Tänak: kõik on veel võimalik!

Aastatel 2018-2019 võitis Tänak 26st rallist 10 ja seda on neli rohkem kui Thierry Neuville ning kolm enam Sebastien Ogeir'st.

Pärast meeskonna vahetust pole enam säärane edu jätkunud. Viimase kahe hooajaga on praeguseks sõidetud 11 rallit, millest eestlane triumfeerinud kahel. Ogier samal ajal kaks korda rohkem ja ka Elfyn Evansil on üks võit enam.

Siiski võib arvata, et peagi olukord paraneb ja sellele annab tõuke ka Tänaku enesekindluse taastumine. «Alates Portugali ralli teisest võistluspäevast tundsime end autos nõnda nagu aastaid tagasi. Vaikselt oleme jõudmas kohta, kuhu soovime ja pikk hooaeg ootab meid veel ees. Seega võib öelda, et kõik on veel võimalik ja kiirus on selgelt paranemas,» selgitas Tänak ralliportaalile Dirtfish.

Täpset põhjust ei osanud öelda, mis säärase enesekindluse taastas, kuid selleks nähti ikka palju vaeva. «Palju tööd oleme teinud viimase pooleteist aastaga ja see pole olnud kuigi lihtne. Inimesed on pannud palju energiat, et viimaks siia jõuaksime,» jätkas Tänak.

«Mõistagi oli tegemist esimese kruusaralliga üle väga pika aja ja mul pole väga palju kogemust praeguse autoga. Sestap pidin ralli alguses veidi harjuma ja auto käitumisest aru saama. Vähemalt oleme õigel teel ja loodetavasti saame edaspidi kõik asjad kenasti tööle,