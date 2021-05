Läti parlamendiliige: peaksime Valgene hokitiimi pantvangi võtma ja nad poliitvangide vastu välja vahetama

«Mul on üks mõte. Läti peab kinni Valgevene hokitiimi ja vahetab nad Läti piiril Valgevene terroristliku režiimi poliitiliste vangide vastu,» kirjutas Bikše.

Endale skulptorina nime teinud 52-aastast poliitikut ajendas äärmuslikule ettepanekule pühapäeval juhtunu, kui Valgevene võimud sundisid Kreekast Leetu teel olnud Ryanairi reisilennuki pommiähvarduse ettekäändel tegema Minskis hädamaandumise. Lennuki pardal olnud Valgevene ajakirjanikul Raman Pratasevitšil tagasi lennukile minna ei lastud, vaid ta vahistati.

Aigars Bikše. FOTO: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

Bikše sõnul andis Valgevene selle aktsiooniga Euroopa Liidule korraliku obadusse vastu nägu. «See oli häbiväärne signaal, et me ei suuda kaitsta oma enda inimesi, kes Euroopa Liidu seadusi usaldavad. Võime vahetada lippe, asetada lilli või külmutada nende vara, kuid see ei muuda sündmuste kulgu ega anna sealsetele inimestele lootust. Nad ei saa kunagi meie jõupingutustest teada, sest meedialt on seal ammu oma arvamus ära võetud ning internet tihtipeale väljalülitatud,» jätkas Bikše.

«Peame jõudma Barõssavi poemüüjateni ning Minksi tehasetöötajateni. Nad peavad teadma, et võivad meid usaldada. Seda saab teha nii, kui võtame kinni terroristi kirsi – Valgevene jäähokimeeskonna. Meil on võimalik palju rohkem sekkuda, kuid selleks on vaja julgust. Meil pole midagi kaotada, sest oleme juba piisavalt palju kaotanud vabadust, eneseaustust ja uhkust,» lõpetas Bikše eile kirjutatud postituse.