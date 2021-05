Mikkelsen pääses ärevast olukorrast

«Mul on väga hea meel tagasi olla. Kui Norras arsti juures käisin, olin veidi murelik. Mulle öeldi, et võin positiivse testi anda veel kolm kuud pärast nakatumist – kuigi viirus võib sinu kehas surnud olla, võib test selle ikkagi tuvastada. FIA reeglid on aga väga selged. Kui annad positiivse testi, jääd koju,» rääkis norralane DirtFishile.

Samuti avaldas Mikkelsen kaastunnet oma kaasmaalasele Ole Christian Veibyle, kes sai Portugalis koroonaprotokolli rikkumise eest poole aasta pikkuse võistluskeelu. «Peame reegleid järgima, kuid kui testid on negatiivsed, negatiivsed ja negatiivsed, siis on raske oma tiimile helistada ja öelda, et jääd võistlustest eemale. See on keeruline olukord, kuid muidugi peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib kiiresti.»