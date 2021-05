Kas Ronaldo jättis Juventusega hüvasti?

«Nii elus kui ka jalgpallikarjääris on tõuse ja mõõnu. Sel aastal ei suutnud me Itaalia meistriks tulla, kuid palju õnne Interile vääritud tiitli eest. Siiski tuleb väärtustada kõike seda, mida ma Juventusega saavutasin, nii kollektiivselt kui ka individuaalselt. Itaalia superkarikas, Itaalia karikas ning parima väravalööja tiitel teevad mulle rõõmu, eelkõige seetõttu, kui raskelt need saavutused tulid. Selles riigis ei ole midagi lihtne võita,» kirjutas Ronaldo.

«Olen uhke fakti üle, mida on viimastel päevadel laialdaselt kajastatud: olen Inglismaa, Hispaania ja Itaalia meister, olen Inglismaa, Hispaania ja Itaalia karikavõitja, olen Inglismaa, Hispaania ja Itaalia superkarika võitja, olen Inglismaa, Hispaania ja Itaalia parim mängija ja väravalööja, mul on üle 100 värava Inglismaal, Hispaanias ja Itaalias,» loetles endine Manchester Unitedi ja Madridi Reali äss oma saavutusi.

«Mitte miski ei trumpa üle seda tunnet, et olen jätnud nendesse riikidesse jälje ning et olen pakkunud oma klubi fännidele rõõmu. Selle nimel ma töötangi, see paneb mind liigutama ja seda tunnet jahin ma kuni viimse päevani. Olen juba varem öelnud, et ma ei jahi rekordeid, vaid need jahivad mind. Aitäh kõigile, kes on sel teekonnal osalenud,» lõpetas ta oma postituse.