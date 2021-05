OTSEPILT ⟩ Pikalt kaotusseisus tiksunud Eesti võitis Hispaania vastu avageimi

Eesti koondise esimeseks vastaseks Kuldliigas on 2007. aasta Euroopa meister Hispaania. Varasemalt on kaks koondist vastamisi läinud 15 korda ning kaalukausid on 8–7 vastaste kasuks. Viimati madistati omavahel 2019. aastal, kui samamoodi Kuldliiga raames toimunud mängudes jäid 3:1 ja 3:0 peale hispaanlased.

Kõik eelnev ei mängi tänavuse turniiri eel aga liiga suurt rolli, sest mõlemas koondises on toimunud vahepeal palju muudatusi. Suures plaanis on kaks meeskonda võrdlemisi samast mastist ning sarnane on sealjuures ka kahe meeskonna stiil.

Mõlemal koondisel on väga hea rünnakuarsenaliga tempoosakond ning nõnda üritatakse sellele rõhku pannes vastaste mängu laiali tõmmata. Erinevus tuleb sisse aga sidemängijate puhul: hispaanlastel on seal kasutada Poola kõrgliigas tegutsev Ángel Trinidad de Haro.

Eesti koondise jaoks on aga hea uudis, et Hispaania leeris ei löö Kuldliigas kaasa nende põhidiagonaal Andrés Villena, kes lõi mullu palle maha Lõuna-Koreas. Omad puudujad on ka Eesti koondise leeris: vigastuse tõttu ei näe sinises särgis Kert Toobalit (sidemängija) ja Robert Tähte (nurgaründaja).

Kuldliiga eel pidas Eesti koondis neli kontrollkohtumist Lätiga, mis kõik võideti. Hispaania madistas neljal puhul Tuneesiaga, millest võitis kolm.