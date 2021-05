VIDEO ⟩ Imeline jäähoki MM: Valgevene alistanud britid lõpetasid 59 aastat kestnud ootuse

Suurbritannia eest oli parimas hoos 21-aastane Liam Kirk, kellest on saamas MMi üks staare. Kodumaal Sheffield Steelersis leiba teeniv ründaja viskas Valgevene võrku kaks väravat ning on turniiril saanud kirja neli tabamust. Sama palju on ka taanlasel Nicklas Jensenil, aga enamat pole veel keegi suutnud.

Teine Suurbritannia edurivimees Matthew Myers sõnas pärast Valgevene alistamist, et see on brittidele tohutu võit. «Valgevene on maailma edetabelis meist palju ees ning mõistsime, et tuleb raske mäng. Lähme iga kohtumisega üha paremasse hoogu.»

Järgmisena astub Suurbritannia vastu tugevale Rootsile. «Mis on parem väljakutse sellest, et minna vastamisi maailma paremate mängijatega?» küsis Myers retooriliselt. «Võtame väljakutse vastu ja naudime mängu. Loodan, et võidame.»