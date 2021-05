Täna otsepilt ⟩ Eesti võrkpallikoondis saab teada koduse EM-finaalturniiri vastased

Nimelt on võimalik üht alagrupivastast endale valida ning Eesti on esindanud taotluse Läti osas. Siiani on kõik märgid selles osas olnud positiivsed, nii et kui täna õhtul see ka välja hõisatakse, siis on Tallinnas toimuva EM-finaalturniiri avamäng Eesti–Läti, mis toimub 1. septembri õhtul. Ülejäänud neli alagrupivastast selguvad loosi teel.