VIDEO ⟩ Vägev õhulend: Kreeka kergejõustiklane püstitas Euroopa ajaloo kolmanda tulemuse

Euroopa pingereas on Tentoglust kaugemale hüpanud vaid Robert Emmiyan (Nõukogude Liitu esindanud armeenlane) ja Louis Tsatoumas. Neist esimene hüppas 1987. aastal praeguse Vana Maailma rekordi 8.86, Tsatoumase Kreeka rekord 8.66 pärineb 2007. aastast.

Euroopa kergejõustikuliidu kodulehe vahendusel ütles Tentoglu, et oli eile oma võiduhüppel väga lõtv. Ta märkis, et pole sel hooajal väga palju hüpanud, sest on töötanud kiiruse kallal.