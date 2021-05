Maailma üks paremaid tennisiste tegi vankumatu otsuse, tal pole trahvisummadest sooja ega külma

Neljakordne suure slämmi võitja teatas, et ei kavatse Pariisi turniiril vestelda ühegi ajakirjanikuga. «Mul on tihti jäänud tunne, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega. Ma näen seda pressikonverentsidel või ka siis, kui neist ise osa võtan,» säutsus Osaka.

23-aastane jaapanlanna arvab, et kirjatsurad küsivad pidevalt samu asju ning need tekitavad mängijas liialt palju lisapingeid. «Mõned küsimused tekitavad meie peas kahtlusi ja ma lihtsalt ei taha alluda nendele inimestele, kes minus kahtlevad,» jätkas ta.

Prantsusmaa lahtistel kolmel aastal kolmandasse ringi jõudnud Osaka lisas, et tema seisukoht pole otseselt suunatud konkreetse turniiri ega ajakirjanike vastu, kes on sõbralikud. Ta tõi näite, et kui mängu kaotanud tennisist satub pressikonverentsil küsimuste turmtule alla, on see tema hinnangul võrreldav maaslamaja löömisega.