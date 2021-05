Patustajaid jahtiv WADA võtab appi kuivatatud vere

Võluvitsaks on kuivatatud veri. Väidetavalt peaks see meetod olema sportlastele palju mugavam, sest kontrollimisel on vaja sportlase organismist võtta oluliselt vähem verd. WADA vaid tervitab uue metoodika kasutusele võtmist, sest väiksemad doosid tähendavad, et nüüd on võimalik kontrollida veelgi rohkem sportlasi.