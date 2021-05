VIDEO ⟩ Rootsi jäähokit ähvardab ajaloo suurim krahh, kohalikud ajakirjanikud ahastuses

Järjekordne hoop saadi eile hilisõhtul, mil Tšehhi vastu mängiti 2:0 edu maha viimase kolmandikuga. Rootslased lasid endale vähem kui 18 minutiga visata neli väravat, kaotades lõpuks 2:4.

Rootsi on maailmameistriks kroonitud kokku 11 korral ning viimasest kolmest turniirist kahel. Tänavu ähvardab neid aga play-off'ist väljajäämine. Sellega tehtaks negatiivset ajalugu, sest 1992. aastast kehtiva uue MMi süsteemiga pole seda kordagi juhtunud.

«Uus pimedus jõudis viimase kolmandiku krahhiga meieni,» kirjutas Aftonbladeti ajakirjanik Mats Wennerholm. «Ja see võib olla alles Rootsi õudusunenäo algus. Eilne esitus võis olla meie koondise ajaloo suurim kokkuvarisemine.»

Samal lainel oli ka Expresseni hokispets Sanny Lindström. «See on frustreeriv, nüüd jõudis Rootsi fiasko lähedale. Tundub karmilt ebavajalik olukord, sest tegelikult näidati, et meeskonnas on potentsiaali,» märkis ta. «Võime veel pääseda, aga vajame väikest imet.»