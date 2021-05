OTSEPILT JA GALERII ⟩ Aeglaselt käivitunud Eesti ei andnud lätlastele kokkuvõttes võimalustki

Peatreener Enard oli pärast kohtumist hoolealuste esitusega rahul , kuid vihjas, et kavatseb Läti vastu teha natukene plaane ümber mängida. «Arvan küll [et teen vangerdusi], sest tahan turniiril kõiki mehi kaasta. Küll ei tea ma veel, kas muudatused tulevad kohe algkoosseisus - sest tänane mäng polnud väga pikk - või pigem kohtumise käigus. Elame-näeme,» lausus ta.

Omavahel on üldse viimastel aastatel väga palju mängitud ning viimasest 11 lahingust on Eesti võitnud koguni 10. Lätlaste viimane triumf Eesti üle pärineb aga juba 2013. aastast, mil MM-valikturniiril saadi 3:2 võit, kuid Eesti oli tolleks hetkeks juba edasipääsu järgmisesse ringi taganud.

Kuivõrd Kuldliigas ei tee kaasa Läti kaks tavapärast liidrit, diagonaalründaja Herman Egleskalns ja sidemängija Deniss Petrovs, siis kas nüüd tasuks samamoodi oodata Eesti kindlat üleolekut? «Mina siin üllatusi juhtumas ei näe,» sõnas koondise abitreener Alar Rikberg enne turniiri, kuid lisas, et meie meeste jaoks saab see olema teistmoodi väljakutse. «Seal tuleb mängu tähelepanu teema, et mitte lohakaks muutuda. Need neli mängu võisid küll kõik meile tulla, aga ametlikus kohtumises olid geimid ainult kahepunktise vahega. Kuldliigas on lätlased kindlasti teravamad.»