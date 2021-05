Kanada päästeoperatsioon jätkub: jäähoki suurriik pani MMil Kasahstani kindlalt paika

Kanada alustas kohtumist suurepäraselt, sest 22. minutiks oldi juba 2:0 juhtimas. Näis, et täna ei tekigi probleeme võidu noppimisega, kuid nõnda ei arvanud kasahhide ründaja Nikita Mikhailis. KHLis mängiv ründaja lõi nii teise kui ka kolmanda kolmandiku alguses värava, millega mänguseisu ka viigistas.

Tänase võiduga on Kanadal nüüd viie mänguga kogutud B-alagrupis kuus punkti, millega ollakse endiselt kuuendal kohal, kuid konkurendid tulid oluliselt lähemale. Neljandast ehk viimasest veerandfinaalikohta hoidvast Lätist jäädakse punkti kaugusele, kuid lätlastel on üks mäng vähem peetud. Seitse silma on ka Kasahstanil, kes langes viiendale positsioonile.