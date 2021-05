Ratasepa üleinimlik katsumus ebaõnnestus: kaugemale seekord minna ei saa

«Kaugemale sealt seekord minna ei saa, sest teise ja kolmanda päeva väga keerulised ilmaolud said määravaks. Jahe ja vihmane ilm viisid mu keha sügavasse energiadefitsiiti ning sellest ei suutnud ma oma keha enam välja tuua. Lisaks sai kiirelt selgeks, et päevaste maratonide vaheline taastumise aeg ei olnud piisav. Tundsin, et iga kord, kui õhtuse maratoni lõpetasin, olin suuremas energiavõlas kui enne. Selliselt jätkates ei olnud võimalik mul enam viiest päevast kaugemale edasi minna, seda enam, et see pole mu ainuke suur ettevõtmine sel aastal. Kuna mu põhimõte on teha kõike vigastuste vabalt, ei ole ma valmis asjatult riskima ja lihtsalt maratone läbi kulgema. Maratonide läbimine ei ole eesmärk omaette, minu jaoks on alati olnud oluline kiirus ja ajaline faktor,» selgitas Ratasepp otsust katsumus katkestada.