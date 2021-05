Meediat boikoteeriv Osaka sai kopsaka trahvi, tegevuse jätkamisel võidakse ta turniirilt eemaldada

Osaka ei suhelnud ka pühapäeval Pariisis ajakirjanikega ning Prantsusmaa lahtiste kohtunikud tegid talle selle eest 15 000 eurot trahvi. Austraalia, Prantsusmaa ja USA lahtiste turniiride ning Wimbledoni korraldajad tunnistasid, et on pidevalt hoolinud mängijate vaimsest tervisest ning teevad seda ka edaspidi.

Küll aga hoiatati, et kui Osaka tegevus jätkub, siis võivad sanktsioonid minna karmimaks. Järgnes loetelu punktidest, mille vastu jaapanlanna eksib ning toodi välja, et võivad rakenduda veelgi suuremad trahvid, ametlik uurimine ja järgnevatelt suure slämmi turniiridelt eemaldamine.

Samas tuuakse välja, et õnnestunud tenniseturniiri jaoks peavad koostööd tegema kõik osapoole – korraldajad, mängijad ja ajakirjanikud.

Neljakordne suure slämmi võitja teatas kolmapäeval, et ei kavatse Pariisi turniiril vestelda ühegi ajakirjanikuga. «Mul on tihti jäänud tunne, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega. Ma näen seda pressikonverentsidel või ka siis, kui neist ise osa võtan,» säutsus Osaka.