Adamo: Ott ja Thierry ütlesid mulle, et auto on hea. See on tähtis

Säärane arvamus sai tema jaoks kinnitust eriti viimasel Portugali rallil, kus nii Ott Tänak kui ka Thierry Neuville'i näitasid enne katkestamist väga head kiirust. «Nii Thierry kui ka Ott ütlesid mulle, et auto on väga hea ja see on väga tähtis, mida sellelt rallilt endaga kaasa võtta, sest meid ootab ees veel väga palju võidukihutamisi,» vahendas DirtFish itaallase sõnu.