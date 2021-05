Olümpiavõitja võttis ette biatloniässa Wiereri: loodetavasti jääb ta helikopter nüüd rohkem maa peale

«Ma ei ole kindel mitme puu istutamisega võrdub lend personaalse helikopteriga, aga ma eeldan, et see hulk on väga suur. Tore, et ta on kliimamuutuse programmis koos meiega ja loodan, et Dorothea helikopter jääb edaspidi tihti koju,» avaldas Samuelsson Rootsi väljaande Aftonbladeti kaudu nördimust, et Wierer, kellest sai IBU programmi üks kaptenitest, kasutab vahel liiklusvahendina helikopterit.