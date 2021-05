Jäähoki MM: Venemaa kustutas edukate karistusvisetega Rootsi lootused

Rootsi jaoks oli tänane kohtumine äärmiselt tähtis, kuna neid rahuldas ainult võit ja parem oleks, kui see saavutatakse normaalajal. Vastasel juhul polnud neil enam võimalus A-alagrupist veerandfinaali pääseda. Venelased seevastu vajasid ainult üht punkti, et kindlalt kaheksa parema hulka jõuda.

Võis arvata, et rootslaste mast on nüüd täielikult maas, kuid Victor Olofsson leidis kolmanda kolmandiku 16. minutil veel vastuse. See jäi ka normaalaja viimaseks tabamuseks ning mängusaatus selgus lisaajal.