Otseblogi ⟩ Henri Anier viis Eesti koondise juhtima

Kaks Balti riiki on omavahel vutiväljakul vastamisi läinud kokku 49 korda ning siiani on kaalukausid 21–20 leedulaste kasuks, kaheksal korral on lepitud ka viiki. Küll muutub see statistika tunduvalt nukramaks, kui arvesse võtta ainult pärast taasiseseisvumist toimunud kohtumisi: sellisel juhul on kaalukausid leedulastele 13–5, ning sekka ka neli viigimängu.