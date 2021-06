Peatreener Häberli: olime täna väljakul ühtse meeskonnana

«Me uskusime endasse, see on kõige tähtsam! Mõistagi lõime ka ilusa värava ning lõime vastastest ühe rohkem, mida saab lugeda sihikindluseks. Tähtis oli ka see, et olime kui üks meeskond. Ka vahetusest sekkunud mehed võitlesid meeskonna nimel. See oligi [võidu] põhjus: olime ühtne meeskond,» sõnas juhendaja mängujärgsel pressikonverentsil.

Ometi ei lasknud Häberli võidul ennast pilvedesse tõsta, vaid leidis kriitilise juhendajana ka kohti, kus edaspidi juurde panna. «Meil oli faase, kus peaksime paremini mängima. Peaksime olema kaitses agressiivsemad, aga seda saab alati parandada. Esimese poolaja ja mängu lõpus olime natukene hädas, kuid see, et kerge närvilisus tekkib, ongi kohtumise lõppudes tavaline. Eriti, kui sa oled veel nii kaua võiduta olnud,» jätkas peatreener.

Positiivse poole pealt tõstis Häberli esile head meeskondliku survestamist ning asjaolu, et koondis suutis oma värava puutumatuna hoida. «See on väga tähtis ja annab mängijatele eneseusku,» leidis ta. «Selleks, et mängu võita, on mõnikord vaja veidi õnne. Üheväravaline edu on alati natukene krõbe, sest nii mõndagi võib juhtuda, kuid täna sellest ikkagi piisas.»