Lapimaa MM-ralli korraldajad soovivad tulevikuski WRC-karusselli võõrustada

Raportis seisab, et korraldajatel õnnestus rahalist tagasilööki vältida tänu kohalike investeeringutele ning üritusest teenitud tuludele. Ühtlasi ilmes, et rallit võõrustanud Rovaniemi linn teenis võidukihutamise pealt ca 50 miljonit eurot käivet.

«Lisaks sellele, et tegemist oli suurepärase talveralliga, õnnestus meil näidata, mida kõike on võimalik teha väga lühikese ajaga, kui pühendunud inimesed ühendavad jõud ja tegutsevad ühise eesmärgi nimel,» sõnas ralli korraldanud organisatsiooni AKK Sports tegevjuht Riku Bitter. «AKK Spordi vaatenurgast õnnestus meil saavutada rahuldav finantsiline tulemus: ürituse korraldamisega seotud kulud said täielikult kaetud ning mingit tagasilööki me ei kogenud.»