BLOGI JA RAADIO ⟩ Ogier liigub Sardiinias kindla võidu suunas, Sordo katkestas teiselt kohalt!

3.-6. juunini sõidetaval Sardiinia MM-rallil juhtis Ott Tänak üldarvestuses 40,5 sekundiga Sebastien Ogier' ees, kuid 12. katsel sõitis eestlane vastu kivi ja pidi katkestama. Muide, WRC All-Live'is otseülekannet kommenteerinud endine WRC-mees Kris Meeke sõnas, et Tänak ei teinud midagi valesti ja auto ei tohiks sellise asja tõttu katki minna. See on teine järjestikune MM-etapp, kus eestlane langeb esikohalt.