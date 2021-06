Tänak: autoga on tehtud omajagu tööd, nüüd tahaks vilju noppida

Tänavuse Sardiinia ralli katsetest on eelmise aastaga võrreldes suurem osa jäänud samaks, kuid lisandunud on mõned uued trassid. Ott Tänaku sõnul on tuttavate katsete eeliseks see, et rajaga tutvumisel saab süveneda rohkem legendi detailidele. See tagab, et suuremaid vigu enam sees ei tohiks olla ning annab võistlusmomendil kindlust.

Sardiinia on Tänaku jaoks oluline koht, sest sealt jääb alatiseks meelde tema karjääri esimene rallivõit 2017. aastal. «Hyundaiga on senimaani minu areng olnud üsna raske ja vaevaline, aga omajagu tööd on tänaseks juba tehtud ja oleks hea näha, kui tehtud töö hakkaks nüüd ka vilju kandma,» selgitas Tänak ning lisas, et tunneb enda autos oluliselt paremini kui aasta tagasi.

Kaks nädalavahetust tagasi toimunud Portugali rallil said võistlejad esimest korda startida Pirelli kruusarehvidega. Tänaku sõnul kerkis võistlusnädalavahetuse peamiseks teemaks see, et Portugali oludesse hästi sobivaid pehme seguga rehve oli ainult kaheksa. «Tundub, et veidi on probleeme rehvide vastupidavusega, mis saab Sardiinias olema kindlasti suurem väljakutse,» sõnas ta. Algav ralli on Tänaku hinnangul oluliselt kivisem ja abrasiivsem, mis sööb rehve rohkem – samuti on ka sealne temperatuur kõrgem.