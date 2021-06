Ogier summutas tema kohta käiva kuulujutu

DirtFishi ralliajakirjanik Evans kirjutas täna, et kui Ogier peaks tänavu kaheksanda MM-tiitli võitma, võib ta täispika hooaja kaasa teha ka järgmisel aastal. Teadupärast on prantslane ise korduvalt öelnud, et 2021 hooaeg jääb talle WRC-sarjas täiskohaga viimaseks.