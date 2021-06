Latvala summutas kuulujutte ning avaldas, keda nad Toyotaga tegelikult jahivad

«Sordo on suurepärane sõitja ja kindlasti tooks ta meile punkte juurde. Kuid kui ta sõidaks ainult mõningatel rallidel ja seda uue autoga, siis vajaks ta väga palju testisõite. Hüpata uude autosse, millega sul pole eriti kogemusi, on suur risk,» sõnas tiimipealik ning lisas: «Sordo on Hyundais õnnelik. Talle meeldib seal ja meie jaoks oleks see riskantne, kui ta sooviks autot vahetada.»

Küll ei välistanud Latvala kaasmaalase Esapekka Lappi palkamist. «Tunneme huvi nii Teemu Sunineni kui ka Lappi vastu,» vahendas rallit.fi mehe mõtteid. «Nemad on praegu turul saadaval ja me otsime Toyotaga ka kogenud sõitjat. Me ei saa võtta kedagi, kes pole varem WRC-autoga sõitnud.»

Siiski lisas Latvala, et nad pole veel kummagi mehega läbirääkimistesse asunud. «Esmalt peame teada saama, mis etappidel Sebastien [Ogier] tahab kaasa lüüa. Suve jooksul õnnestub ehk rohkem detaile läbi käia,» lausus Latvala.