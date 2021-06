Adamo meeste motiveerimisele aega ei kuluta: see raiskab ainult aega

«Ralli eel on meie õlgadel tavapärane [võidu]surve: ei rohkem ega vähem. Öelda, et hea tulemus on sellelt rallilt meie jaoks kohustuslik, pole piisavalt täpne, sest meie jaoks on hea tulemus kohustuslik igalt poolt. Oleme tehasetiim, kelle eesmärgiks on tulla maailmameistriks. Selleks aga, et MM-tiitlit võita, tuleb sul võita rallisid. Loogiline ju. Meeskond on igatahes motiveeritud ning mingit lisamotivatsiooni nad ei vaja. Me teeme oma tavapärast tööd, ei ole vaja hakata kedagi eraldi motiveerima,» lausus Adamo Belgia rahvusringhäälingule.