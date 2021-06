Tolmus kihutanud Tänak kutsus ralliisasid üles mõistlikusele: see võib muidu ohtlikuks muutuda

«Me oleme siin [finišis] ja üldiselt pole hullu, aga see katse oli väga avatud ning juba siin oli palju tolmu. Seega, ralliisad, palun olge targad. Järgmine katse sõidetakse juba metsas ning see võib muutuda ohtlikuks. Ma ütleksin, et sel korral tasub targem olla,» lausus Tänak katse lõpus ning viitas nõnda stardiintervallile, mida võiks kolmelt minutilt neljale muuta.