Prohvetlik ralliekspert Sardiinia eel: M-Spordile oleks hea, kui Suninen ebaõnnestuks

Nagu me praeguseks teame, siis vähemalt Sardiinias nõnda ka läks, sest soomlane kihutas kohe avakatsel kraavi. Siinkohal on paslik küsida, miks säärane asjade käik M-Spordile ikkagi kasulik peaks olema? Laseme Suopurol selgitada.

«Kui Suninen tänavu tulemusi ei tee, siis see tähendaks, et ta ei tõuse ka teiste tiimide huviorbiiti,» kirjutab ralliekspert. «See tähendaks omakorda, et M-Sport ei peaks muretsema selle pärast, et soomlane kellegi teise leeri siirduks. Nende jaoks olekski parim lahendus, kui nad saavad Sunineni endale jätta praktiliselt kommiraha eest.»