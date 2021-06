Vabatreeningul konkurendid selja taha jätnud Vips näitas kvalifikatsioonis teist aega

Your top 🔟 from a phenomenal qualifying sesh in Baku! #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F2 pic.twitter.com/KU8Rs9otto

Kuigi pühapäevaseks põhisõiduks annab see hea lähtekoha, on Vips teadlik, et erinevalt Monacost ei anna stardikoht Bakuus nii head eelist. «Suurim asi, mida siin kvalifikatsioonis püüda, on neli punkti [parima lähtekoha eest], kuid suures plaanis pole siin väga vahet, mis kohalt rajale minna,» sõnas eestlane F2 kodulehele. «Ühel ringil näidatud kiirus ei ole siin nii määrav kui mujal: siin loeb rohkem see, kui targalt sa sõidad ning turvaautode faktor. Tegemist on hoopis teistsuguse võidusõiduga.»