Liidrikohal kihutav Tänak: auto on sujuv ja võimaldab hoida head rütmi

«Üsna sujuv hommik, katsete teine läbimine oli väljakutsuvam ja veidi nõudlikum, aga üldiselt on auto käitunud hästi ja sujuvalt. Olen saanud hoida head rütmi,» sõnas saarlane lõunapausil WRC All Live'ile.

Katsetest tõstis Tänak esile 14,36 km pikkust Terranova katset, mis oli kavas teise ja neljanda katsena ning mis sai kokkuvõttes saatuslikuks ka teisel kohal kihutanud Kalle Rovanperäle . «Seal katsel olid väga suured kivid, mis ulatusid rajalt välja. Pidime roolist kõvasti kinni hoidma. Rehvidega mul probleeme polnud, need kestsid hästi ja pöidlad pihku, et nii jätkub,» jätkas ta.

Tiimipealik Andrea Adamo on samuti enda hoolealuse esitusega rahul: «Ott teeb ideaalset rallit. Ta on leidnud kompromissi selle vahel, kuidas olla kiire ja autot tervena hoida. Kuid nagu teame, palju on veel sõita.»