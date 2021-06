Tänaku auto salapärane probleem on tagasi: hea, et üldse lõppu jõudsin

«Kokkuvõttes oli sujuv päev. Auto käitus kohe algusest hästi, tänu millele suutsin hoida head rütmi ja sain suruda. Teadsin, et kaks esimest Toyotat võivad veidi hädas olla, nii et täna oli meie võimalus vahet sisse teha. Kui välja arvata viimase kiiruskatse rehvijama, võib öelda, et oli päris hea päev,» võttis tänak All Live'i vahendusel päeva kokku.

Mis viimasel kiiruskatsel täpsemalt juhtus? «Põhimõtteliselt tean, mis juhtus - sama mure on meid viimasel ajal palju kimbutanud. Eks see on paras loterii. Aga okei... Mul oli päris palju õnne, et katse lõpp oli nii aeglane ja jõudsin finišisse. Aga muidugi on hirmutav, kui sellised asjad juhtuvad,» selgitas Tänak.