Thomas Häberli: terve meeskond teeb head kaitsetööd

UEFA koduleht vahendas Soome koondise peatreeneri Markku Kanerva mängu järel antud kiitust Eesti kaitsetööle. Tema kolleeg Häberli nõustus ja märkis, et nii kaitseliini kui ka terve meeskonna minek on praegu hea.

Detailsemaks minnes rääkis ta, et keskkaitsjad on kiired ja seetõttu saadakse vastaseid kõrgemalt survestada. «See töötab hästi. Samuti töötasid kõik äärekaitsjad kõvasti,» ütles tervet kaitseosakonda kiitnud Häberli.

Tema sõnul on tähtsaim terve tiimi tasakaalu leidmine ning praegu on see võrreldes märtsikuiste mängudega paremini õnnestunud. Häberli usub, et koondis on õigel teel.