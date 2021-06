Adamo on Tänaku katkestamise üle kurb, ent see pole veel maailma lõpp

WRC otseülekandes rääkides ütles Adamo, et ta ei oska veel täpselt öelda, mis autol viga on. Küll oskas ta vastata küsimusele, mis tunded teda valdasid, kui ta nägi eestlase katkestamist.

«Sellel hetkel pidin kaevama sügavale ja kahjuks leidsin sealt oma elu kõige halvema momendi. See annab mulle motivatsiooni jätkata, aga muidugi on olukord praegu raske,» ütles Adamo, et ehkki hing on nukker, on juhtunud ka jubedamaid asju.