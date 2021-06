Ogier võtab ootamatult sülle kukkunud liidrikoha meeleldi vastu

Ehkki Sardiinias on teepuhastusefekt suur ja Ogier läks reedel teele esimesena, on ta Vahemere saarel näidanud suurepärast minekut. «Oleme rallile teinud väga hea alguse. Tegin hommikul veidi teistsuguse rehvivaliku (ta võttis neli kõva ja kaks pehme seguga rehvi), et säästa pehme seguga rehve, sest homme võib tulla vihma,» ütles ta WRC otseülekandes.

Olud polnud sel katsel nii rasked, aga mõnes kohas oli lahtiseid kive. Need kivid, mis mulle ette jäid, olid ilmselt eesstartija auto poolt välja tõmmatud ja selle vastu pole midagi teha, see on mõnikord lihtsalt halb õnn. Õnneks oli mul võimalus pidurdada ja siis kohe gaasi vajutada, et auto esiosa tõsta ja kokkupõrget minimaliseerida, ehkki sellest hoolimata oli pauk kõva.»