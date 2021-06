Hyundai võistluspäev oli kohutav, aga Adamo ei taha näpuga näidata ega patuoinast otsida

Ehkki päev läks Hyundai jaoks untsu, ärgitas Adamo oma alluvaid ralli lõpuni pingutama. «See tähendab, et viime homme starti kolm autot. Kõige halvem asi, mida sellistes olukordades teha saame, on näpuga näitamine ja patuoina otsimine. Peame jääma rahulikuks ning mõistma, kus peame paremaks saama. On olnud raske päev, kuid homme jätkame.»