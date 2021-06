Jäähoki MMi finaalis mängivad Soome ja Kanada

Soome ja Kanada mängivad juba teist MMi järjest finaalis. 2019. aasta turniiril teenis 3:1 võidu Soome, kellele see oli kolmandaks tiitlivõiduks. Ajalooliselt on tugevam olnud siiski Kanada, kes on maailmameistriks kroonitud 26 korral, viimati 2016. aastal. Toona sai Kanada omakorda jagu Soomest.