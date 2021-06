Tänak katkestamisest: me kõik teame, mis ja miks juhtus

Täna hommikul WRC otseülekandes sõnas Tänak, et juhtus täpselt see, mida inimesed nägid. «Me kõik teame, mis ja miks juhtus,» ütles 2019. aasta maailmameister. Sama häda tabas Tänakut ka eelmisel MM-etapil Portugalis, kus ta katkestas liidrikohalt samuti vedrustuse purunemise tõttu.

Ta lisas, et ehkki seis pole rõõmustav, on tehtud head tööd ning vähemalt on auto kiire ja kõvasti paremaks läinud. «Leian, et lihtsam on kiirest masinast teha töökindel kui vastupidi,» sõnas ta.