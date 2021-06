BLOGI ⟩ Jüri Vips võttis teise võidu järjest ja tegi punktiarvestuses kõva tõusu

Enne sõitu

Õige pea möödus Vips ka Beckmannist. See toimus üheksanda ringi alguses stardisirgel. Lõpuks edestas eestlane sakslast 3,2 sekundiga. Muide, Beckmann sõnas raadio teel oma tiimile, et Vips oli sõidus lihtsalt nii kiire. «Ma ei suutnud temaga sammu pidada,» lisas ta pärast sõitu intervjuud jagades.

Võidu eest teenis Vips 15 punkti ning tal on sel hooajal koos 38 silma. See annab 20-aastasele Tallinnast pärit noormehele kaheksanda koha. 78 punktiga on liidriohjad hiinlase Guanyu Zhou käes.