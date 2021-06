Võidukas Ogier: reedel alustades mõtlesime küll, et nädalavahetus tuleb s***

«Imeline nädalavahetus. Reedel esimesena alustades mõtlesime, et parem oleks koju jääda, sest nädalavahetus tuleb jälle s*tt. Aga tegime hea testi, auto töötas palju paremini kui Portugalis,» sõnas prantslane WRC All Live'ile.

«Reedel oli meil imeline päev ja laupäeval ronisime tippu. Võit on tiitlivõitlust silmas pidades väga hea. Punktikatsel oli mul pärast veetakistust probleem. See lomp oli üldse mõttetu, paljud lõhkusid seal oma autot. Aga jäime ellu ja kaotasime vaid paar sekundit. Aitäh, meeskond!» sõnas MM-sarja üldliidrina jätkav Ogier.

Prantslasel on nüüd koos 106 punkti ning tema lähim jälitaja on tiimikaaslane Elfyn Evans, kel ette näidata 95 silma. Punktiarvestuse kolmas ja neljas mees on vastavalt Thierry Neuville (77) ja Ott Tänak (49).