Jalgpallifännid paluvad vabariigi valitsuselt vastutulekut

«Eestil on võimalus üle 83 aasta tulla Balti turniiri võitjaks, mäng toimub Tallinnas ja ilma valitsuse erandita saaks mängu staadionil vaadata vaid paarkümmend pealtvaatajat. Leiame, et olukorras, kus koroonaviiruse nakatumisnäitajad on langenud väga kiires tempos ja paljud piirangud on juba kaotatud, on mõistlik lubada vabas õhus ja suurel staadionil toimuvale mängule kuni 1000 inimest,» seisab Jalgpallihaigla juhatuse avalduses.