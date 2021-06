Latvala: Ogier'l on eriline oskus rasketes olukordades auto terveks jätta

«Kui ehitad auto, mis elab kõik üle, pole tegu kiire autoga. Küll aga saad sa oma sõitmisega määrata, kui tugevad on pidurdamisel löögid. See sõltub sellest, kuidas sa lõikad või pidurdad. Nende elementidega on võimalik lööke mõjutada. Ogier’l on see oskus olemas. Ta suudab lugeda teed ja olukorda,» sõnas Latvala intervjuus Rallit.fi-le.