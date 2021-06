Kanada kapten: see oli üks paganama turniir

Finaalis ühe värava visanud Kanada kapten Adam Henrique tõdes, et koondis tõusis tuhast. «See on uskumatu. Mul on eriline tunne juhtida see grupp kuldmedalini. Olen kindel, et paljud inimesed kaotasid meisse turniiri alguses usu, aga mitte meie. Hoidsime kokku ja tegime tulime lõpuni välja. See oli üks paganama turniir, öösel me ei maga,» rääkis Henrique eile õhtul.