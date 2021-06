Karistada saanud rallimees: vabandan enda sõnakasutuse pärast

«Viimased 24 tundi on olnud väga erilised. Lõpetasime hea ralli Sarniinias, kuid tegin seal midagi, mida ei tohiks teha. Sestap soovin vabandada enda sõnade eest ühe kiiruskatse finišis. Ma tean, et tegin vea ja see oli lihtsalt tollel hetkel keevaliste tunnete väljendus. Teen kõik selleks, et säärane asi ei korduks tulevikus,» sõnas Östberg, kes tänas oma fänne toetuse eest, mis talle pärast rallit saabusid.