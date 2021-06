Tänak sai mainekalt ralliajakirjanikult taas kiita, kuid Hyundai peab viivitamatult vigu parandama

«Tänak alustas Sardiinias sealt, kust Portugalis pooleli jäi. Ta oli selgelt kõige kiirem sõitja ning näitas Hyundai i20 roolis võimsaid aegu. Kahjuks sai sarnaselt Portugalile saatuslikuks vedrustuse purunemine. Pole kahtustki, et Tänak sõitis 12. kiiruskatsel kivile otsa, kuid endiselt on õhus küsimus, kas see pidanuks ikkagi auto sedasi ära lõhkuma,» tõdes Clark.