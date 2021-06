Ogier Sardiinia võidust: see on mu triumfide reas üks kõrgemaid ja erilisemaid

Sardiinias suutsid kõikidel kiiruskatsetel finišisse jõuda ainult neli WRC-masinat ning edukaim oli neist Ogier, kes tõusis pärast Ott Tänaku katkestamist esikohale ning hoidis edu lõpuni. Nüüd on ta edu MM-sarja üldarvestuses meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees 11 silma.